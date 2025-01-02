Сын Прилучного и Муцениеце встретил Новый год с отцом, несмотря на решение суда

Сын актрисы Агаты Муцениеце 11-летний Тимфей отказался возвращаться к матери, несмотря на решение суда от 18 октября, и встретил Новый год с отцом Павлом Прилучным и его новой семьей.

Жена звезды «Мажора», актриса Зепюр Брутян показала в соцсетях кадры, на которых счастливый Тимофей веселится у новогодней елки вместе с 37-летним отцом.

Зепюр, Павел и Тимофей танцевали в красных надувных костюмах Дедов Морозов под рождественские мотивы. При этом подросток выглядел абсолютно довольным.

Напомним, Тимфей по решению суда должен проживать с Агатой Муцениеце, но, по словам актрисы, отказывается возвращаться домой и общаться с ней, а также с младшей сестрой Мией. Тимофей проживает с отцом с августа 2024 года. Прилучный заявил, что сын сам выразил желание остаться с ним.

Ранее актер Павел Прилучный вышел в свет с женой, актрисой Зепюр Брутян и сыном Тимофеем. Семья посетила премьеру комедии «Постучись в мою Тверь» в кинотеатре «Москва» и с удовольствием позировали фотографам. При этом 11-летний Тимофей во всем старался копировать отца – он выбрал похожую одежду и такие же солнечные очки в желтой оправе.