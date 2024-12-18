Павел Прилучный вышел в свет с 11-летним сыном от Агаты Муцениеце

Актер Павел Прилучный вышел в свет с женой, актрисой Зепюр Брутян и сыном Тимофеем, который по решению суда должен проживать с матерью, актрисой Агатой Муцениеце, но отказывается возвращаться.

Артисты посетили премьеру комедии «Постучись в мою Тверь» в кинотеатре «Москва» и с удовольствием позировали фотографам.

37-летний Прилучный надел светлый лонгслив, черный блейзер и брюки свободного покроя. Образ он дополнил очками с желтыми стеклами.

28-летняя Зепюр надела черное облегающее платье с геометричным вырезом на талии. Наряд подчеркнул идеальную фигуру актрисы. Она также выбрала черные туфли на высоких каблуках и дополнила образ массивными аксессуарами.

11-летний Тимофей, сопровождавший знаменитого отца, надел белую футболку, бежевый кардиган и черное пальто. Мальчик также взял пример с отца и дополнил образ очками с желтыми стеклами.

Прилучный перед журналистами все время обнимал жену и сына. В какой-то момент он поцеловал Тимофея в макушку, сообщает The Voice.

Напомним, летом сын Прилучного и Муцениеце переехал жить к отцу, а его младшая сестра Мия осталась с матерью. Недавно Агата пожаловалась, что Тимофей не хочет общаться с ней и возвращаться домой, несмотря на решение суда.

Ранее Павел Прилучный получил от своего сына символичный и трогательный подарок. Тимофей вручил ему точную копию машины, на которой персонаж Прилучного ездит в первом сезоне телесериала «Мажор».