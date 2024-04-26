Сын православного миллиардера Стерлигова отреагировал на лишение наследства и обвинения в «ереси»

Сын православного миллиардера Германа Стерлигова прокомментировал конфликт с отцом. Пантелеймон заявил, что ему все равно на лишение наследства, так как он никогда и не нуждался в деньгах отца. Об этом сообщает Фонтанка.

Герман Стерлингов – бизнесмен с крайне консервативными взглядами. Он является многодетным отцом и придерживается своей версии православия, которая отличается от канонического учения. Долгое время его мировоззрение поддерживали и родственники. Однако не так давно стало появляться все больше слухов о разладе в семье.

Как оказалось, между Германом и его близкими действительно произошла ссора из-за веры. Сам он признался, что лишил наследства трех своих детей, которых считает «еретиками», а жену назвал «пущеницей». Также он заявил, что она больше не является его супругой, но женщина это опровергла, отметив, что официального развода не было.

Один из сыновей Стерлигова Пантелеймон пояснил СМИ, что отец отрекся от членов семьи после того, как они решили вернуться в церковь. А наследство молодого человека не волнует, так как он сам зарабатывает себе на жизнь.

«Что касается наследства, никто из нас никогда на него не претендовал. Каждый из нас занимается своим делом, которое приносит доход. Каждый строит свое собственное наследство», - заявил Пантелеймон.

Ранее Герман Стерлингов поименно перечислил детей, которых лишил наследства.