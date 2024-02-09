Сын покойной Жанны Фриске рассказал об отношениях с отцом Дмитрием Шепелевым

Сын покойной певицы Жанны Фриске рассказал об отношениях с отцом Дмитрием Шепелевым. Телеведущий довольно редко выходит с наследником в свет, поэтому журналистам не удавалось поговорить с мальчиком. Однако недавно он принял участие в телевизионном шоу, в котором поделился тем, что происходит в его семье. Об этом сообщает StarHit.

Платон снялся в программе «Дети рулят» на телеканале «Суббота!» вместе с звездным родителем. По правилам проекта ребенок должен объяснять взрослому рецепт блюда через наушник. В перерывах же между готовкой сын Фриске признался, что много времени проводит с близкими, и ему это нравится. Особенно он любит разговаривать с папой.

«Вечером мы с папой гуляем с собаками Пу и Лу. Мне нравится, когда мы с папой болтаем о моих или его способностях», - рассказал мальчик.

Кроме того, Шепелев позволяет сыну заниматься различными хобби. Так, Платон увлекается баскетболом и музыкой – играет на фортепиано и гитаре.

Напомним, что Дмитрий только в последние годы стал активно показывать наследника от Фриске публике. Раньше он старался ограждать его не только от общественности, но и от родственников. Отец Жанны, ее сестра и крестная Платона до сих пор не имеют никакой связи с ребенком, так как, по их пловам, Шепелев делает все, чтобы школьник не общался с ними.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о новогодних каникулах с сыном от Жанны Фриске.