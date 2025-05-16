Сын погибшего актера Сергея Пускепалиса снимет фильм «Раскаты» о военном враче

Сын погибшего актера Сергея Пускепалиса снимет фильм о военном враче. Дебютная картина режиссера Глеба Пускепалиса будет называться «Раскаты». Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, сын артиста приступает к съемкам полнометражного художественного фильма о военном медике, работавшем в зоне СВО. По сюжету, врач после тяжелых событий на передовой приезжает в поселок к вдове своего погибшего товарища. Их сближает общая потеря, но герои пытаются понять новые чувства, возникшие на фоне пережитой боли.

Над сценарием работали Алексей Слаповский, известный по «Участку», и Александр Баршак, выступивший также в качестве продюсера. В главных ролях: Павел Баршак, Анна Снаткина, Екатерина Екатерининская, Никита Зверев.

Картина станет дипломной работой Глеба Пускепалиса во ВГИКе.

Напомним, что Сергей Пускепалис умер 20 сентября 2022 года из-за ДТП в Ярославской области. Его автомобиль столкнулся со встречным грузовиком, а потом выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Артист перегонял микроавтобус, купленный для защитников Донбасса. Мужчине было 56 лет.

Ранее мы писали о том, что актеров Сергея Пускепалиса и Евгению Брик посмертно наградили премией ТЭФИ.