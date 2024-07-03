Сын писателя Эдуарда Лимонова и Екатерины Волковой пойдет в армию после 18-летия. Об этом сообщает mk.ru.

Осенью 2024 года Богдан отметит 18-летие. Как выяснилось, звездная мама не переживает за будущее наследника. Екатерина решила, что для сына будет правильно пойти в армию: там из него «сделают человека». По мнению актрисы, мужчина должен быть дисциплинированным, жестким и последовательным.

«С другой стороны, я смотрю на него и думаю, как и любая мама: «Какая ему армия! Он же такой гуманитарий, правильные книжки читал»», — поделилась сомнениями Екатерина.

Актриса отметила, что Богдан перенял черты Лимонова, которые помогут ему найти свое место в жизни.

«Я надеюсь, что ребенок с его прямолинейностью пригодится в этой жизни. Мне бы хотелось, чтобы мой сын с его «берушами в ушах», когда он на чем-то настаивает до конца, нашел свое место», — резюмировала звездная мама.

Ранее актриса Екатерина Волкова заявила, что не выйдет замуж из-за отсутствия таких, как Лимонов. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».