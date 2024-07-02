Таких, как Эдуард Лимонов, нет: актриса Екатерина Волкова рассказала, почему вновь не выйдет замуж
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Актриса, бывшая жена писателя Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова посетила премьеру документального фильма, посвященного юбилею певицы Дианы Арбениной, и рассказала о личной жизни. Знаменитость ответила, что не выйдет второй раз замуж из-за отсутствия таких личностей, как ее покойный экс-муж. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
Актриса призналась, что ее диалог с Лимоновым «будет продолжаться вечно». На вопрос журналистов, нет ли активных поклонников, Волкова ответила: «Не задавайте глупых вопросов. Нет таких личностей. Не на ком остановиться. Нет личностей... Я тоже женщина, одинокой сложно, но после Эдика, конечно, о чем говорить».
Журналисты продолжали расспрашивать о личной жизни и интересовались, принимает ли Волкова ухаживания и ходит ли на свидания.
«Нет такого наглого еще», - ответила актриса.
Закрытая светская премьера, которую посетила Волкова, проходит в Москве 2 июля в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION на Стрелке. Картину представит Диана Арбенина и режиссер Ангелина Ашман. На мероприятие приглашены актрисы Нино Нинидзе, Ирина Горбачева, Ирина Безрукова, актеры Слава Копейкин, Михаил Тройник и другие.
Ранее Екатерина Волкова рассказывала о своем отношении к возрасту. Напомним, в марте ей исполнилось 50 лет.