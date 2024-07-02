Таких, как Эдуард Лимонов, нет: актриса Екатерина Волкова рассказала, почему вновь не выйдет замуж

Актриса, бывшая жена писателя Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова посетила премьеру документального фильма, посвященного юбилею певицы Дианы Арбениной, и рассказала о личной жизни. Знаменитость ответила, что не выйдет второй раз замуж из-за отсутствия таких личностей, как ее покойный экс-муж. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Актриса призналась, что ее диалог с Лимоновым «будет продолжаться вечно». На вопрос журналистов, нет ли активных поклонников, Волкова ответила: «Не задавайте глупых вопросов. Нет таких личностей. Не на ком остановиться. Нет личностей... Я тоже женщина, одинокой сложно, но после Эдика, конечно, о чем говорить».

Журналисты продолжали расспрашивать о личной жизни и интересовались, принимает ли Волкова ухаживания и ходит ли на свидания.

«Нет такого наглого еще», - ответила актриса.