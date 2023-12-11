Сын певицы Жасмин обручился с экс-подругой Евгении Медведевой Евой Хачатурян

Сын певицы Жасмин вышел в свет с новой возлюбленной. Несмотря на то, что несколько лет он встречался с дочерью экс-президента футбольного клуба «Спартак» Андрея Червиченко Дианой, предложение руки и сердца он сделал другой девушке – 24-летней фигуристке Еве Хачатурян.

По данным «Экспресс газеты», Михаил Семендуев посетил премьеру новогоднего фильма «Елки». На красной дорожке он нежно держал за руку таинственную незнакомку, в которой позже журналисты узнали бывшую подругу спортсменки Евгении Медведевой. Молодая фигуристка уже завершила карьеру на льду и поступила в школу кино и телевидения «Останкино».

Как именно Ева и Михаил встретились и полюбили друг друга, пока неизвестно. Однако отношения у пары крайне серьезные. Как сообщает издание, после светского вечера Семендуев предложил своей избраннице выйти за него замуж, и она ответила согласием. Об этом Хачатурян рассказала своим поклонникам в блоге, продемонстрировал кольцо.

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал об отношении к певице Жасмин, с которой недавно презентовал совместную песню.