«Она мне как сестренка»: Киркоров рассказал об отношении к певице Жасмин

В Санкт-Петербурге 3 декабря состоялось грандиозное мероприятие — ХI церемония вручения Народной премии «Звезды Дорожного радио». Неожиданностью для зрителей стало выступление короля российской эстрады Филиппа Киркорова и певицы Жасмин.

Артисты презентовали публике новую песню — «Личное тело». Киркоров отметил, что композицию ждет долгий успех, пишет Teleprogramma.pro.

Изначально релиз песни планировался на весну, поскольку декабрь — не лучшее время для премьер. Однако артистам захотелось ее как можно быстрее показать миру. Киркоров поблагодарил певицу за проделанную работу.

«Нам очень хотелось как можно быстрее показать ее миру. Спасибо Жасмин за прекрасную работу. Она мне как сестренка, с ней очень комфортно работать», — отметил он.

Напомним, ранее поп-король рассказал, что подготовил для вернувшейся в Москву Кристины Орбакайте подарок. Подробности можете прочитать в этой статье.