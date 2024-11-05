«Сын очень активный»: Стас Пьеха раскрыл, почему не считает себя идеальным отцом

Российский певец Стас Пьеха рассказал, почему не считает себя образцовым отцом. Его слова приводит Пятый канал.

«У меня есть сын. Он живет в Пушкине с мамой и бабушкой. Я не могу сказать, что я прям такой батя-батя. У меня вообще не было бати. Вот совсем», — поделился исполнитель.

Артист уточнил, что мужское поведение и принципы он был вынужден добирать на улице. Он подчеркнул, что фигура отца казалась ненужной, поскольку имелся «собирательный мужской образ».

Кроме того, певец высказался о схожих чертах и различиях в подрастающем наследнике.

«Сын очень активный, я был менее активным. Зато он практически не дерется, а я каждый день дрался. Желание было, чтобы меня все любили, уважали либо через страх, либо через хорошие поступки», - заявил музыкант.

Пьеха добавил, что практически всегда находится на связи с сыном.

Напомним, сына Стасу Пьехе подарила модель Наталия Горчакова. Петр появился на свет в 2014 году, и через год после рождения ребенка супруги разъехались по разным городам, а позже расстались. Артист признавался, что воспитанием малька занимается бывшая жена, а он обеспечивает их материально.

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