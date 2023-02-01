«Не за один день произошел инфаркт»: известно, кто довел Игоря Николаева до больничной койки

Вчера все информационное пространство было переполнено новостями о госпитализации Игоря Николаева с инфарктом. Правда, спустя некоторое время певец вышел на связь и сообщил, что его состояние не настолько критичное, как пишут в прессе. Журналисты из портала Blitz+ связались с врачом-терапевтом Юрием Серебрянским и выяснили, что могло привести к резкому ухудшению самочувствия мужчины.

Эксперт заявил: 63-летнему Николаеву нужно перестать нагружать себя работой и сбросить лишний вес. Кроме того, медицинский сотрудник считает, что насыщенная личная жизнь музыканта также могла вызвать у него проблемы с сердцем.

Вероятнее всего, Юрий подразумевает запутанные отношения Игоря с супругой и Наташей Королевой. «С молодой женой надо активно время проводить. Это все нервы. Тем более на его шоу шли песни, напоминающие ему о Королевой. Не за один день произошел инфаркт», — резюмировал доктор.

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