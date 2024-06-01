Сын Никаса Сафронова признался, что едва не умер в попытках угодить отцу

Сын Никаса Сафронова признался, что его попытки угодить отцу привели к серьезным проблемам со здоровьем. В эфире шоу «Основано на реальных событиях» Лука рассказал, что едва не умер.

Лука сейчас весит почти 300 килограммов. С самого детства он был полным мальчиком, а в подростковом возрасте стал весить уже больше ста килограммов, что категорически не устраивало Никаса Сафронова.

Звездный отец пытался всеми силами повлиять на своего наследника и даже угрожал ему, но все это не привело ни к какому результату. Уже отчаявшийся Сафронов поставил сыну ультиматум.

«Я говорил: «Лука, мы будем общаться только по необходимости, потому что мне неудобно». Мне тогда действительно было неудобно», – отмечает он.

Чтобы добиться похвалы отца и иметь возможность общаться с ним, Лука начал худеть. За девять месяцев он сбросил 76 килограммов лишнего веса, только вот держать себя в форме и дальше оказалось намного сложнее.

«Я думал, что это ему нужно для каких-то внутренних амбиций. Наверно, потому что он художник и хочет видеть что-то красивое. Я понимал, он беспокоится за меня. Но у меня была ревность, было желание доказать ему, что я такой сильный и это для меня ничто», – поделился Лука.

Однако даже тогда знаменитый художник не был доволен достижением своего сына, поскольку хотел видеть его более подтянутым. В результате Лука переусердствовал с похудением и столкнулся с серьезными последствиями для здоровья. У мужчины оторвался тромб, но врачам удалось спасти ему жизнь. После этого он оставил попытки сбросить вес и начал любить себя таким, какой есть.

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