«Попытаюсь отговорить»: Эдуард Бояков объяснил, почему не хочет, чтобы его дети стали артистами

Эдуард Бояков заявил, что будет отговаривать детей если они захотят стать артистами. Об этом сообщает «Абзац».

Театральный режиссер и худрук «Нового театра» Эдуард Бояков поделился в честь Международного дня защиты детей своими мыслями о будущей профессии наследников. По словам Боякова, он будет категорически против того, чтобы дети шли по его стопам.

«Если мои дети заявят желание стать режиссёрами или артистами, я буду очень взволнован, очень осторожен, я попытаюсь их отговорить. Это первое, что я сделаю», — рассказал он.

Режиссер добавил, что современная культура ему не нравится, поэтому он постарается объяснить детям риски, которые могут их поджидать в профессии артиста.

«Я попробую им объяснить, что современная массовая культура — это чудовищное явление, она, кстати, и детей эксплуатирует, постоянно наряжая молодых девочек как сексуальные объекты. Я буду „пугать“ своих детей»", — заявил он.

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