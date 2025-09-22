Сын Никаса Сафронова неожиданно признался в родстве с известным телеведущим

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин-Сафронов признался, что является родственником ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова.

Как оказалось, их родственная связь уходит в царские времена. Прадедом ученого был митрополит, причисленный Русской православной церковью к лику святых в 1994-м году. Именно он объединил род Дроздова с родом Сафронова.

Сын художника также добавил, что ученый крестил одного из его братьев, а Никас — внука Дроздова.

«Кроме того, что папа и Николай Николаевич — родственники, они ещё и кумовья — духовные наставники и опекуны своих крестников. Николай Николаевич меня любит как и я его», — признался Лука в разговоре с aif.ru.

Пианист называет ученого очень активным человеком. Он признался, что два года назад Дроздов сломал ногу, катаясь на самокате. Сейчас Николай Николаевич занимается ежедневно гимнастикой и старается много гулять в летнее время, отметил Затравкин.

Ранее Никас Сафронов заявил, что его сын взялся за себя и начал бороться с лишним весом. Он с гордостью отметил, что наследник сбросил практически половину своего веса и весит чуть больше 130 килограммов.