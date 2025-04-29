Сын Наташи Королевой изменился до неузнаваемости и улетел в Южную Корею: как выглядит Архип Глушко

Жена Архипа Глушко опубликовала в личном блоге фото из путешествия с мужем в Южную Корею. На кадрах единственного сына певицы Наташи Королевой было не узнать, так как молодой человек побрился налысо.

Мелисса и Архип улетели из России и отправились в страну, которую очень любит Глушко. Он сам уже бывал в Южной Корее, поэтому теперь решил показать места, которые ему нравятся, супруге. Сейчас молодые люди гуляют по колоритным улицам, пробуют местную кухню и любуются архитектурой.

В социальных сетях бывшая танцовщица разместила несколько снимков с мужем, на которых он предстал в новом образе. Не так давно Архип избавился от длинных волос и подстригся довольно коротко. Однако теперь он решил стать совсем лысым. Также сын артистки сбрил и бороду.