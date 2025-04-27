«Еще покажет всем»: Алена Кравец призвала Наташу Королеву опасаться невестку

В августе прошлого года единственный сын певицы Наташи Королевой Архип женился на возлюбленной Мелиссе Фокс (настоящее имя Анна Волынкина). Невестку артистки неоднократно критиковали за ее прошлое – ранее девушка подрабатывала в стриптиз-клубе. Светская львица, модель Алена Кравец считает, что Мелисса еще покажет свекрови свой характер.

Сейчас 24-летняя девушка работает визажистом. Она утверждает, что откровенные танцы остались в прошлом, и Королева ей верит: артистка приняла невестку и благословила сына на женитьбу. Но вот только далеко не все уверены в искренности Мелиссы. Алена Кравец считает, что девушка может прятать скелеты в шкафу.

«Я думаю, эта невестка Королевой ещё покажет всем “небо в алмазах”. Семья Королевой ещё узнает и её характер, и ее повадки. Мне кажется, она не вполне искренняя. Дай бог, чтобы я ошибалась», - высказалась модель в разговоре с aif.ru.

Светскую львицу смущает именно прошлое Мелиссы. Алена считает, что в стриптиз идут люди без моральных принципов и тормозов, которые на многое готовы за деньги. Модель призвала исполнительницу хита «Желтые тюльпаны» быть осмотрительнее с новой родственницей.

Напомним, недавно Волынкина перенесла вторую операцию на челюсти. Оплачивать хирургические вмешательства ей помогает свекровь. Ведущая шоу «Суперстар!» поддерживает решение невестки исправить последствия травмы, полученной в детстве.