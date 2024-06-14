Сын Наташи Королевой и Тарзана стал копией Николаева: фанаты требуют ДНК-экспертизу

В Сети обсуждают новые фотографии сына певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Пользователи отметили, что немного поправившийся молодой человек стал копией бывшего мужа матери — Игоря Николаева. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Архип — единственный сын Королевой, которого она родила от своего второго супруга. В недавнем интервью она призналась, что Николаев тоже очень хотел от нее ребенка, но во время брака с композитором она была не готова к детям. Поэтому родить она решила уже во время отношений с Тарзаном.

Сейчас звездному наследнику уже 22 года. Он решил не идти по стопам родителей и не покорять шоу-бизнес, поэтому поклонники не так часто могут его видеть. Лишь изредка либо Наташа, либо невеста Архипа показывают его в социальных сетях. Так, недавно возлюбленная парня Мелисса опубликовала совместное фото, которое теперь активно обсуждают фанаты. Дело в том, что молодой человек сильно изменился и «превратился» в Игоря Николаева.