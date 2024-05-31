Наташа Королева призналась, что забеременела от Тарзана после первого свидания. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-шоу «Ваша Наташа».

По словам певицы Наташи Королевой, первое свидание с будущим мужем Тарзаном прошло не совсем так, как она рассчитывала.

«Беременность не была запланированной. Я приехала в гости к своему будущему супругу и поняла, что он сделал все, чтобы я осталась. Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: „Хочу мальчика“. Я прям конкретно заказала», — рассказала она.

После ее фразы Тарзан засмущался, но все же исполнил желание возлюбленной, вспомнила певица.

«Он, конечно, опешил, но решил не сбивать волну и в итоге заказ исполнил четко. Прям с первого свидания все получилось», — добавила она.

Напомним, Тарзан и Наташа Королева поженились в 2003 году. В феврале 2002 года у пары родился сын Архип.

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