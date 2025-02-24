Сын Наташи Королевой Архип Глушко вывез жену после тяжелой операции и мать в ОАЭ

Сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, Архип отправился в отпуск вместе с женой и матерью. В личном блоге он опубликовал снимки и раскрыл, что они отдыхают в ОАЭ.

На поездку за границу Глушко решился после того, как его супруга перенесла тяжелую операцию – девушке исправляли прикус. Чтобы сделать это, врачам пришлось отпиливать Мелиссе челюстные кости и менять их положение. Это хирургическое вмешательство требует длительной реабилитации, но, судя по всему, невестка Королевой уже успела почти полностью восстановиться.

На кадрах, которыми делился Архип, его жена не улыбалась. Однако поклонники отметили, что выглядела она все равно довольно хорошо. На своей же странице в соцсети Мелисса выложила снимки, где прикрывала часть лица платком.

Напомним, что Архип женился на возлюбленной в 2024 году в годовщину свадьбы родителей. Наташа Королева и Тарзан приняли выбор сына, несмотря на то, что в начале их отношений выступали против Мелиссы. Они требовали, чтобы она оставила танцы на пилоне, и девушка согласилась.

Ранее Наташа Королева ответила на вопросы о беременности невестки.