Дважды прооперировали: актер Игорь Ясулович экстренно доставлен в больницу

Актера Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали с подозрением на острое повреждение почек. Хирурги сделали 81-летнему пациенту две операции. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным источника, звезду «Бриллиантовой руки» и «12 стульев» увезли из его столичной квартиры. Он чувствовал себя плохо несколько дней, а когда стало хуже, то понадобилась помощь врачей. Медики скорой помощи приняли решение срочно госпитализировать артиста.

Отмечается, что Ясулович перенес два хирургических вмешательства – в его почки установили специальные трубки, по которым будет выводиться лишняя жидкость. Планируется провести еще одну операцию. Сейчас актер в состоянии средней тяжести, ему необходимо круглосуточное наблюдение.

Ранее мы писали о том, что всплыли новые подробности о состоянии Татьяны Васильевой после госпитализации. Напомним, 14 июля у звезды закружилась голова, после чего ее невестка Мария Болонкина вызвала скорую помощь. 76-летнюю актрису отвезли в одну из столичных больниц, где у нее обнаружили проблемы с насыщением кислородом сосудов головного мозга.