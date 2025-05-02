Сын Нагиева заявил, что «заработал расстройство психики» в актерской школе отца

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл опубликовал в Сети пост, посвященный актерской школе отца. В нем он рассказал, каких усилий стоило попасть туда.

Нагиев открыл школу в Дубае не так давно. В ней актер преподает студентам и пытается раскрыть их, в том числе, как личностей. В проекте принимает участие и сын звезды российского кинематографа.

Кирилл признался своим подписчикам, что ему приходится непросто в школе. Подробности того, с чем ему приходится там сталкиваться, актер не рассказал.

«Меня с детства пытали папиным творчеством. Пока, все что я здесь заработал, это расстройство психики. Положил, так сказать, все яйца в одну корзину. Держусь», — написал Нагиев-младший.

Ранее сообщалось, что Дмитрий получил травму ноги на курсах в Дубае. Актер решил удивить своих студентов и неудачно сделал кувырок.