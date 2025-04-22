«В кадре пытаюсь хромоту прибрать»: Дмитрий Нагиев получил травму ноги

Актер Дмитрий Нагиев получил травму ноги на курсах в Дубае. Дмитрий поделился подробностями инцидента с сайтом «Страсти».

Дмитрий Нагиев преподает курсы актерского мастерства в Дубае, где делится опытом с начинающими артистами. Пытаясь показать им пластику тела, Нагиев неудачно выполнил трюк, в результате чего получил травму ноги.

«Недавно вернулся из Дубая, где провожу курсы актерского мастерства. Там я решил удивить студентов своей пластикой и сделал кувырок вперед с зависом. А мне мало, что они ахают и восхищаются. Думаю, а может еще кувырок назад с выходом на руки и ноги сделать? Но там был линолеум, еще и мокрый, поэтому правая нога уезжала в сторону… Вот я полторы недели еле передвигаюсь. В кадре пытаюсь хромоту прибрать», — высказался он.

Дмитрий не отрицает, что на многое идет ради профессии. Он сам выполняет трюки и, в отличие от коллег, не имеет табу на съемочной площадке.

«Нет таких условий. Помимо того, что достиг какого-то возраста и небольшого статуса, к своим годам еще проникся уважением к людям, поэтому не качаю права. Группа вам не даст соврать. У меня в райдере написано, что я имею право заказать еду в любом ресторане города, а я ем из общего котла. Иногда мне даже кажется, что доедаю то, что недоели ребята…», — признался актер.

Полное интервью Дмитрия Нагиева о съемках в сериале «Санкционер» телеканала СТС, райдере и курсах актерского мастерства в ОАЭ читайте здесь.