Сын Нагиева станет новым российским Серканом Болатом после скандала вокруг сериала «Постучись в мою дверь»

Актер Кирилл Нагиев станет новым Сергеем Градским в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Сын телеведущего заменит коллегу Никиту Волкова. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, Волков после первого сезона проекта решил покинуть каст. Инсайдеры рассказали, что решение он принял из-за требования жены, которая якобы поставила ему ультиматум. Теперь бизнесмена в сериале «Постучись в мою дверь в Москве» будет играть Кирилл Нагиев. Главная женская роль осталась за актрисой Лианой Грибой.

Напомним, что после премьеры первых серий проекта в Сети его раскритиковали поклонники оригинальной версии. Однако скандал разгорелся позже, когда появились новости о драке Лианы с женой Волкова. Источники сообщали, что супруга актера написала заявление в полицию, в котором указала, что звезда напала на нее. Причиной была назвала ревность, якобы у Грибы был роман с женатым коллегой. Впрочем, она это опровергла, заявив, что помолвлена со своим возлюбленным.

Ранее звезда сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Лиана Гриба вышла замуж за актера Артема Губина.