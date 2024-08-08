26-летняя актриса Лиана Гриба вышла замуж за Губина

Актриса, известная по русской адаптации сериала «Постучись в мою дверь», Лиана Гриба вышла замуж. Ее мужем стал актер Артем Губин.

О регистрации брака узнал StarHit.

В распоряжении издания оказалось видео из ЗАГСа. Гриба была на церемонии в пышном белом платье, с фатой и букетом из коал. Губин выбрал светло-серый костюм-тройку.

Гриба светилась от счастья и много улыбалась. При этом в соцсетях актрисы на момент публикации новости не было фото со свадьбы.

На днях актриса делилась, что скоро состоится самый важный день в жизни. Пара выбирала торт и заканчивала приготовления.

Гриба еще год назад рассказала, что выходит замуж. Она делилась, что ее избранником стал актер Губин, известный по сериалам «Склифосовский», «Молодежка». Пара познакомилась на дне рождения общего друга.

Ранее появились слухи о разводе звезды «Уральских пельменей» Сергея Исаева. Из соцсетей юмориста давно исчезли фото с женой, а недавний день рождения он отметил без супруги, но с родителями, сыновьями и друзьями.