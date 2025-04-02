Сын Нагиева ответил властям Петербурга на долг за аренду участка

Сын телеведущего Дмитрия Нагиева погасил долг за аренду земельного участка в Санкт-Петербурге, из-за которого на него подавали в суд. Кирилл Нагиев избежал наказания. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Ситуацию со звездным наследником разбирали в Сестрорецком районном суде. Комитет имущественных отношений города подал иск к Кириллу Нагиеву из-за задолженности по арендной плате за земельный участок.

Сообщалось, что мужчина не выполнил условия договора аренды и не заплатил 84 434 рубля. Также были начислены пени, что увеличило сумму долга до 92 675 рублей 13 копеек. Истец требовал взыскать эту сумму и начисленные пени на каждый день просрочки.

Нагиев представил суду доказательства, что долг погашен. Так что в удовлетворении иска было отказано. Информация о том, что у актера нет задолженностей подтвердилась.

Напомним, что наследник знаменитости пошел по стопам отца и стал актером. Он снимался в «Интернах», «Холопе», Тексте» и «Папиных дочках».

Ранее Дмитрий Нагиев неожиданно рассказал о своем втором сыне, который родился вне брака. Ему 16 лет, и он любит смотреть глубокое кино.