Сын Надежды Кадышевой сделал заявление о завершении карьеры певицы

Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий рассказал, что его звездная мать едва не ушла со сцены из-за него. Он признался, что работа не позволяла артистке много времени проводит с ним, поэтому она хотела оставить творчество. Но он не дал ей это сделать.

Наследник Кадышевой заявил, что в последний раз разговор о завершении карьеры вокалистка завела много лет назад, когда он был еще маленьким. Уже тогда Надежда Никитична постоянно выступала и мало появлялась дома. Из-за ее гастролей Григорию приходилось постоянно жить у бабушки, а с родителями он проводил время лишь в редкие выходные.

В один из дней, когда у певицы и ее мужа появилось свободное время, они взяли сына на прогулку в парк. И тогда Кадышева всерьез задумалась о том, чтобы оставить творчество ради таких семейных моментов.

«Мы остановились, и я сказал: «Мама, пой, раз уж начала!». Это сильно развеселило родителей и мысли о том, чтобы оставить большую сцену, развеялись», - поделился Григорий в интервью «ТН Звезды».

Ранее Надежда Кадышева вспомнила, как собирала полные залы в США.