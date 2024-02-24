Сумела добиться колоссального успеха за океаном: Надежда Кадышева вспомнила о полных залах в США

Певица Надежда Кадышева вот уже больше трех десятков лет выступает с коллективом «Золотое кольцо». Из-за того что в конце 80-х народные песни не пользовались популярностью на родине, артистка отправилась исполнять их за океан — в Америку. И там же она обрела широкую популярность, передает PROZVEZD.

Ансамбль «Золотое кольцо» был создан супругом Надежды специально для нее. Через некоторое время творческий коллектив полетел покорять Соединенные Штаты и добился успеха. По словам Кадышевой, именно в Америке она с мужем заработала первые большие деньги.

«В Америке мы собирали полные залы, выпустили первые диски, стали нормально зарабатывать», — поделилась воспоминаниями звезда.

Также Надежда рассказала, что в США поклонники буквально преследовали ее. Люди собирались в толпы и переезжали из одного штата в другой, чтобы попасть на концерт русской исполнительницы.

Ранее сообщалось, что театр Кадышевой погряз в миллионных долгах. Культурное учреждение задолжало налоговой крупную сумму.