Сын Надежды Бабкиной вышел на связь после новостей об ухудшении самочувствия артистки

Накануне, 9 декабря, в Сети появились новости, что певица Надежда Бабкина упала в обморок во время съемок. Однако через некоторое время эта информация была опровергнута. Артистке действительно стало плохо, но сознание она не теряла. О состоянии звезды на текущий момент рассказал ее сын Даниил, передает Kp.ru.

Информацию об обмороке опроверг директор Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов. Он заявил, что Бабкина почувствовала себя плохо во время произношения пламенной речи. Артистка перенервничала и обратилась за помощью. Никакая скорая на площадку не приезжала, а певицу не госпитализировали.

Через некоторое время на связь вышел сын Надежды. Молодой человек не стал давать развернутый комментарий и лишь заявил, что «с мамой все в порядке». Сама артистка случившееся пока никак не прокомментировала.

Ранее сообщалось, что двоюродная сестра Михаила Боярского опровергла госпитализацию Ларисы Луппиан. Соответсвующую новость она назвала глупой выдумкой.