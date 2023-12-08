Двоюродная сестра Михаила Боярского опровергла госпитализацию Ларисы Луппиан, об этом пишет Kp.ru.

8 декабря в telegram-каналах стала появляться информация о том, что супругу Михаила Боярского экстренно госпитализировали из-за болей в области сердца. Утверждалось, якобы артистка проведет несколько дней в кардиологическом центре.

Впрочем, в театре Ленсовета, где работает Луппиан, заявили, что не в курсе госпитализации артистки.

«Официально мы об этом ничего не знаем», - рассказали журналистам в пресс-службе.

А вот двоюродная сестра Михаила Боярского Екатерина призналась, что информация о плохом здоровье Ларисы Луппиан - выдумка и не соответствует действительности.

«С ней все отлично - это фейк. На самочувствие она не жаловалась в последнее время», - объяснила женщина.

Ранее мы писали о том, что Михаила Боярского выписали из больницы после перенесенного инфаркта. Актер рассказал, что чувствует себя хорошо.