Сын музыканта Жени Белоусова подозревает вдову и дочь певца в подделке завещания. Об этом он рассказал в шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

Звезда 90-х Евгений Белоусов скончался из-за злоупотребления алкоголем в 1997 году. Перед этим певец составил завещание, согласно которому все имущество отошло его дочери Кристине. А вот о существовании сына Белоусова тогда еще никто не знал.

Когда Роман Белоусов повзрослел и понял, чей он наследник, вокруг завещания возникли споры. Причем дочь певца заявляет, что готова была поделить по-честному имущество знаменитости, но Роман отказался.

«Я что-то подозреваю. Чуйка есть. Честно скажу, мы пока ничего не накопали, поэтому нам и нужно заседание», — рассказал сын певца.

По мнению Романа, заявление могли составить родственники Белоусова — его жена или дочь. Однако графолог опроверг эти доводы, заявив, что подчерк соответствует манере написания Евгения Белоусова.

Несмотря на то, что сын певца настаивает на судебном разбирательстве, он уверяет, что в любом случае не оставит дочь музыканта без жилья, доставшегося ей в наследство.

«Скажу честно, что бы там ни было по результатам суда, я тебе скажу сейчас на всю страну — ты от этого не пострадаешь никаким образом. Это я тебе даю обещание перед всеми», — заверил он сестру.

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