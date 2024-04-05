Анастасия Вертинская отсудила право на наследство в виде выручки от квартиры. Об этом сообщает mk.ru.

Актриса Анастасия Вертинская близко дружила с Иветтой Квачадзе. Женщина скончалась от рака в 2009 году. Однако перед смертью Квачадзе оставила завещание — в нем она просила продать ее квартиру, а вырученные деньги поделить между четырьмя наследниками.

Одной из наследниц была Анастасия Вертинская, актрисе должно было достаться 2/3 от суммы продажи, остальным наследникам — лишь 1/9.

Однако долгое время наследники не могли поделить деньги. Одна из женщин, указанных в наследстве, оспаривала документ. Впрочем, на днях суд вынес окончательное решение, в котором установил порядок исполнения завещания. Согласно нему, наследство получат Анастасия Вертинская и еще двое наследников.

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