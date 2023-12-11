Сын музыканта Александра Градского признался, что вывозил вещи из дома отца, об этом сообщает Пятый канал.

Накануне вдова Александра Градского забила тревогу — она сообщила, что из квартиры, где раньше жил певец, неизвестные люди вывезли вещи мэтра. Об этом ей сообщили обеспокоенные соседи. Мария Коташенко вызвала полицию.

Однако позже стало известно, что к этому причастны вовсе не незнакомые люди. Сын Александра Градского Даниил подтвердил, что на днях вызывал грузчиков, чтобы те помогли забрать вещи из квартиры.

«Я там сегодня находился, единственное, что оттуда вывозил — мои личные вещи. Я там храню их, я получил в наследство огромное количество музыкальных дисков. Я их храню там. Заказал грузчиков, загрузил диски и увез туда, куда считаю нужным», — рассказал он.

По словам Даниила, он удивился, что из этого события вдова Александра Градского смогла сделать сенсацию.