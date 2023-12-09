Почему на могиле композитора Александра Градского до сих пор нет памятника

Вдова народного артиста РФ Александра Градского Марина Коташенко назвала журналистам причину того, почему на могиле ее покойного супруга до сих пор не памятника. По словам женщины, все дело в спорах из-за наследства артиста.

Градский ушел из жизни два года назад. До сих пор на могиле известного композитора нет памятника. Журналисты Kp.ru решили выяснить у вдовы Александра, по какой причине дело не сдвинулось с мертвой точки.

Так, по словам Коташенко, ее отвлекают от этого дела постоянные судебные процессы за наследство покойного супруга. Кроме того, его взрослые дети и бывшая жена Ольга не отвечают на официальные письма по поводу памятника и продолжают спекулировать на этой теме, заявила вдова.

«Все наследники по закону уже получили значительные денежные суммы из наследственной массы, которые спокойно позволяли бы установить прекрасный памятник отцу. Но денег на папу видимо жалко», — отметила Коташенко.

Ранее Марина рассказала, почему не пошла на мировое соглашение с родственниками Градского. По ее словам, они не делали таких предложений.