«Сын мой разговаривал с ним недавно»: соседи рассказали о состоянии Евгения Кунгурова перед смертью

Соседка певца Евгения Кунгурова заявила, что видела его грустным перед смертью. 8 апреля тело мужчины обнаружили возле его дома в центре Москвы.

Как сообщила одна из соседок в беседе с «Москва 24», незадолго до смерти Кунгуров был грустным. Она вспомнила, что рассказывала об этом детям. Сама она была не знакома с певцом, но ее сын его знал.

«Сын мой разговаривал с ним недавно: он его приглашал на какое-то выступление. Но что случилось (с Кунгуровым. – Прим. ред.) – мы не знаем», – добавила она.

Другой сосед заявил, что не наблюдал у артиста каких-то проблем. По его словам, ничего не предвещало подобной ситуации. Мужчина не заметил у Евгения признаков депрессии или компульсивного расстройства. Новость о том, что он ушел из жизни, шокировала всех.

«Я об этом узнал, когда в 6 утра проснулся, у нас сразу прошлась эта новость по чату дома», – поделился сосед.

Еще одна соседка рассказала, что Кунгуров не испытывал проблем в творчестве, а вот в личной жизни – возможно.

Напомним, что перед смертью артист отправил жене тревожное сообщение. Она прочитала его, пыталась дозвониться до Евгения, а после якобы обратилась в экстренные службы.

Ранее мы писали о том, что отец Евгения Кунгурова раскрыл истинную причину его смерти. По словам родителя, у его сына была «страшная болезнь», с которой он так и не смог справиться.