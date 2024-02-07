Сын модели Виктории Лопыревой лишился отца

Модель Виктория Лопырева, по всей видимости, собирается развестись с бизнесменом Игорем Булатовым, в браке с которым она состоит с 2019 года. В последнее время в Сети активно ходят слухи о расставании пары, однако недавние события подтверждают, что знаменитость больше не рассчитывает на спасение своих отношений с предпринимателем.

Накануне в микроблоге модели появилось видео с празднования 5-летия ее сына Леона в Дубае. В честь дня рождения наследника знаменитость организовала вечеринку в стиле мультфильма «Монстры на каникулах» и пригласила всех друзей ребенка, а также их родителей. При этом Булатов на торжестве отсутствовал.

Лопырева не стала комментировать отсутствие супруга на празднике их общего сына, однако поклонники звезды предположили, что у ее избранника теперь совершенно иные приоритеты. В частности, Булатов уже не пытается поддерживать иллюзию семейного счастья, а возможно, он даже перестал общаться со знаменитой женой.

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