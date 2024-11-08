Сын Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова хочет стать футболистом. Об этом сообщает StarHit.

7-летний сын Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова впервые появился в шоу на телевидении вместе с матерью. Артемий рассказал, что уже выбрал будущую профессию — он пойдет по стопам отца.

«Когда я вырасту, хочу стать футболистом. Мне нравится, что там быстро тратится энергия и можно много бегать», — заявил он.

В кулинарном шоу, куда Артемий пришел с мамой, он будет готовить «рисовые ягоды». Мальчик рассказал, что гордится матерью, которая обладает суперспособностями.

«Она все умеет и может снимать 24/7, не останавливаясь. Еще у нее суперспособность быстро готовить. Ее коронное блюдо — шаурма», — рассказал Артемий.

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