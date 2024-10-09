Настасья Самбурская рассказала, почему выбрала профессию актрисы

Российская актриса Настасья Самбурская рассказала, что выбрала свою профессию из-за денег. Об этом она заявила в интервью Ляйсан Утяшевой, опубликованном на YouTube.

Артистка призналась, что определилась с карьерой, как только узнала о гонораре Сергея Безрукова. Ей захотелось зарабатывать столько же, сколько он. Актрисе удалось это лишь через 20 лет после вхождения в профессию.

«Только сейчас я получаю столько же, сколько он. Только сейчас!», — высказалась знаменитость.

Самбурская подчеркнула, что в текущем году снялась у режиссера, который работал с Безруковым. Звезда «Универа» отметила, что узнала о гонораре коллеги благодаря фильму именно этого кинематографиста.

«А я как раз на этом фильме и узнала, сколько получает Безруков. И получается, я снимаюсь у режиссера, на работе которого я поняла, что хочу стать актрисой. И именно на этом проекте стала получать именно ту ставку, которую тогда получал Сергей», — добавила она.

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