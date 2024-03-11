Сын Михаила Жванецкого объявил себя американцем и пожертвовал деньги ВСУ

Внебрачный сын сатирика Михаила Жванецкого заявил, что является американцем и жертвует деньги ВСУ. В этом он признался после того, как прочитал о себе статью на сайте Kp.ru.

Ко дню 90-летия писателя журналисты узнали, как живет его скандальный наследник, которого сам Михаил Михайлович при жизни отказывался признавать. Близкие к его окружению рассказали, что он находится в США, куда сбежал из Барселоны от жены, и публикуется в местной прессе. Однако источники указывали на то, что в основном Алексей Рывкин бездельничает и берет деньги у своих женщин.

С заявлениями информаторов ознакомился сам сын Жванецкого и связался с прессой, сообщив, что ему было неприятно это читать. Он также подчеркнул, что живет в Америке уже 30 лет и считает себя гражданином этой страны. Рывкин поделился, что поддерживает вооруженные силы Украины и делает пожертвования. Последние он отправил от имени журналиста, подготовившего материал о нем.

«Ну, малоприятно. Все-таки в юбилей отца такое публиковать подло. Но я рад, что мы с вами оба поддерживаем вооруженные силы Украины. Оформил от твоего (речь о корреспонденте Kp.ru – прим. «Страсти») имени пожертвование ВСУ», - заявил Рывкин.

Ранее жена писателя Михаила Жванецкого рассказала о его отношениях с Аллой Пугачевой.