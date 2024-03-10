«Производила просто неоглушительное впечатление»: раскрыта правда отношений Жванецкого и Пугачевой

Писатель Михаил Жванецкий дружил с Аллой Пугачевой. Он считал Примадонну умнейшей женщиной. Всю правду их отношений раскрыла вдова сатирика Наталья.

Наталья никогда не ревновала супруга к певице. Она уверяет, что между ними сложились дружеские отношения, которые не выходили за грани дозволенного.

У Пугачевой и Жванецкого было много общих тем для бесед, признается вдова писателя.

«Она на него действовала каким-то странным образом, она на него производила просто неоглушительное впечатление, он считал ее одной из умных женщин», — цитирует ее «Вокруг-ТВ».

Примадонна и Жванецкие часто ходили друг к другу в гости. Как признается Наталья, у певицы была особая, интересная энергетика.

Однако поначалу, говорит Наталья, у артистки и писателя, возможно, были романтические чувства друг к другу, но они сошли на нет. После их связала крепкая, теплая дружба. Порой они любили вместе выпить, чтобы не чувствовать себя раскованно, но в пределах разумного.

Народный артист РФ умер в 2020 году в возрасте 86 лет.

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