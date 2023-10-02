Сын Михаила Швыдкого госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой

Сына телеведущего Михаила Швыдкого госпитализировали с переломами и открытой черепно-мозговой травмой в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 43-летний продюсер Александр Швыдкой оказался в больнице накануне рано утром. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, перелом ребер и некоторых позвонков.

Отмечается, что медики борются за жизни мужчины. Все это время он был в сознании и рассказал полицейским, что упал с лестницы в подъезде в Пресненском районе Москвы. По словам Александра, он просто пришел в гости. Но правоохранители не исключают, что это могло быть избиение. Сейчас проверяют эту версию.

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