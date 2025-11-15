Сын Михаила Круга впервые вышел в свет с женой Ульяной. Об этом сообщает StarHit.

23-летний певец Александр Круг посетил концерт «Ээхх, Разгуляй!» от «Радио Шансон». Он взял с собой на красную дорожку супругу Ульяну. Это первый совместный выход пары на светском мероприятии. Возлюбленная Круга выбрала для красной дорожки белую кофту с открытыми плечами и юбку кремового цвета.

В какой-то момент к ним присоединилась мать Александра Круга, которая заявила, что поладила с невесткой сына.

«Мне стало легче. Он всегда накормленный, чистенький. Эти очень важно», — рассказала она.

Напомним, свадьба Александра Круга состоялась в начале октября 2025 года.

Ранее Вика Цыганова заявила, что у нее разошлись все дороги с семьей Михаила Круга.