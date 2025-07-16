Сын Михаила Круга объяснил, почему отложил свадьбу с девушкой из шоу «Давай поженимся!»

23-летний сын шансонье Михаила Круга Александр сделал предложение возлюбленной Ульяне, которую встретил на программе «Давай поженимся!». Певец рассказал, что решил сыграть свадьбу в следующем году.

У Александра в самом разгаре гастроли. Из-за слишком плотного графика Круг-младший и его невеста были вынуждены перенести торжество. Пока певец надеется завершить все свадебные хлопоты к маю следующего года.

Сын исполнителя хита «Владимирский централ» отметил в разговоре с mk.ru, что мама поддержала его желание жениться. По его словам, она в восторге от отношений Александра и Ульяны.

Круг-младший не считает, что ему рано связывать себя узами брака. Молодой человек ставит в пример своих родителей: мама Александра в 19 лет впервые вышла замуж, а его отца в 25 лет уже появился ребенок. Исполнитель назвал семью очень важной частью жизни каждого человека.

Свадьбу наследник шансонье планирует играть полностью за свой счет. Но пока не знает точно, во сколько обойдется торжество.

«Праздновать будем только на мои. Я уже коплю. Сколько накоплю, столько и потратим», — сказал участник шоу «Новая фабрика звезд».

Напомним, на шоу Гузеевой сердце артиста пытались завоевать три девушки. Наибольшую симпатию у него вызвала Ульяна, которая рассказала, что была в непростых отношениях. Позже молодые люди начали встречаться — Ирина Круг полностью одобрила выбор сына. В июне пара отправилась в путешествие, во время которого Александр сделал возлюбленной предложение.