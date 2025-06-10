«Начинаем новую главу»: сын Михаила Круга женится на девушке, которую встретил на шоу Гузеевой

23-летний наследник шансонье Михаила Круга Александр в прошлом году встретил свою любовь на программе «Давай поженимся!». Сердце молодого человека завоевала девушка Ульяна. Сын музыканта недавно отправился с девушкой в Таиланд, где сделал ей предложение руки и сердца.

Пара отправилась в поездку на Пхукет и посетила главную достопримечательность — Биг Будду. Ульяна с интересом рассматривала окрестности, и в это время Александр встал перед любимой на одно колено. Девушка, судя по всему, не ожидала, что молодой человек сделает ей предложение именно в этот момент. Она засмущалась, закрыв лицом руками, и сказала заветное: «Да».

Трогательный момент Александр заснял на видео, которое опубликовал на своей страничке в соцсети.

«Начинаем новую главу вместе с прекрасной Ульяной», — написал сын известного шансонье.

После возлюбленные поцеловалась, а люди, находящиеся рядом, радостно захлопали жениху и невесте. Ульяна сразу же показала кольцо на безымянном пальце подписчикам.

Молодой человек пришел на программу «Давай поженимся!» из-за проблем в личной жизни. Александр надеялся встретить ту самую, и его мечта сбылась. Больше всего сыну артиста приглянулась стилист Ульяна.

Напомним, в апреле Круг-младший поздравил возлюбленную с днем рождения. Певец отметил, что его избранница Овен по знаку зодиака, как и его мама.