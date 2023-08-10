Сын Михаила Ефремова покинул больницу и теперь учится ходить на костылях

Сына знаменитого актера Михаила Ефремова выписали из больницы. В медучреждении Николай провел 1,5 месяца. Госпитализировали звездного наследника после падения с третьего этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас состояние 31-летнего Николая Ефремова оценивается как удовлетворительное. Врачи решили, что лечение можно продолжить амбулаторно. Только вот актеру необходимо будет пройти реабилитацию в спеццентре под контролем медиков. Сначала Николай сможет ходить лишь при помощи костылей.

Напомним, Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры 30 июня. У актера тогда обнаружили перелом костей таза, бедра и локтя.

Ранее мы писали, что директор Лады Дэнс выложил в Сеть первые фотографии звезды из больницы. Певицу госпитализировали после серьезного ДТП. На кадрах у Лады разбита голова, а на щеках можно заметить порезы. В медучреждении она находится уже пять дней.