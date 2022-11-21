Сын Михаила Ефремова Никита рассказал, почему не навещает отца в тюрьме

Актер Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике. Он посетил премьеру фильма «Сестры», в котором сыграл одну из ролей. На красной дорожке артист пребывал в хорошем расположении духа и даже пообщался с журналистами, хотя обычно предпочитает избегать прессу.

СМИ, конечно, интересовали отношения сына и заключенного в тюрьме отца. Напомним, что Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет колонии после смертельной аварии. Никита не стал раскрывать много подробностей, но поделился, почему не навещает отца. По словам актера, это было бы трудно в первую очередь для папы.

Также актер признался, что связь с родственником держит. Он постоянно пишет ему письма. Как-то Никита даже узнавал, хочет ли отец, чтобы он приехал, но для него все это очень тяжело. Остальное Ефремов решил не раскрывать прессе и попросил «сохранять тишину» в данном вопросе.

Отметим, что Михаил Ефремов хоть и находится в тюрьме, но на условия не жалуется. Для него создано все для досуга и работы. Поклонники даже отметили, что актер стал выглядеть намного лучше. Стало заметно, что он «посвежел» без алкоголя в заключении.

На связь с фанатами Ефремов вышел в свой день рождения. Он получил посылки с угощениями и множество писем с поздравлениями.