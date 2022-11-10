Посылка с угощениями и письма от поклонников, или как Ефремов встречает день рождения в колонии?

Сегодня Михаилу Ефремову исполнилось 59 лет, только отмечать свой день рождения актёр будет не в кругу семьи, а в колонии общего режима. Напомним, что артиста лишили свободы на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом. Самые преданные поклонники Ефремова не отвернулись от него после этой трагедии, а, наоборот, стараются поддерживать всеми силами. Так, в честь именинника они передали в колонию письма с поздравлениями и посылку с угощениями.

Одна почитательница творчества Михаила поделилась подробностями о подготовке ко дню рождения артиста. «Письма отправляем по электронке через систему ФСИН или рукописные на адрес колонии. Мы это сделали ещё в сентябре, чтобы Михаил Олегович получил послания к своей дате – лучше раньше, чем позже. Все письма предварительно просматривают, что занимает время, поэтому лучше отправлять заранее», – рассказала Анна.

Как стало известно, на свою жизнь в колонии Ефремов не жалуется: раз в неделю ему разрешено звонить с городского телефона жене, да и в свободное время от исправительных работ он снимает с товарищем короткометражку. Несмотря на это, актёр надеется, что его адвокаты смогут добиться УДО или перевода в колонию-поселение.

Недавно появилась информация о том, что худсовет «Современника» возвращает спектакль Михаила на основную сцену.