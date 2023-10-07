Сын Михаила Ефремова Никита рассказал, что ему помогло справиться с зависимостью

Никита Ефремов, продолжатель великой актерской династии, впервые рассказал о том, что помогло ему справиться с наркотической и алкогольной зависимостью. Артист поделился опытом в YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг Света».

Лечение, по словам Ефремова, началось с того, что он осознал существование проблемы. Актер признал свое бессилие в ее решении. При этом важно это делать не для окружающих, а для самого себя лично, отметил Никита.

Избавиться от зависимости звезде помогли групповая психотерапия и индивидуальный курс, который был составлен известным психологом с двадцатилетним стажем работы. По словам актера, эти меры дали в будущем ощутимый результат.

После лечения и избавления от зависимости Ефремова перестало беспокоить то, что кто-то в компании может позволить себе выпить. Он придерживается позиции, что это личное дело каждого.

Ранее продолжатель великой актерской династии представил публике новую девушку. Ефремов побывал на мероприятии, которое собрало всех звезд-шоу бизнеса. На него Никита пришел вместе с эффектной блондинкой.