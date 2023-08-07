Сын Михаила Ефремова Никита продолжает учиться у отца и заявил о главенстве родственных связей

Актер Никита Ефремов пообщался с журналистами на тему бурно развивающейся карьеры и жизни вне съемочной площадки. Рассуждая о самым важном в жизни, сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии, отметил, что родственные связи находятся для него в приоритете, пишет РИА Новости.

Россиянин, активно набирающий популярность на зарубежной арене кино, стал одним из наиболее востребованных профессионалов своего дела. Не так давно на телеэкранах вышел британо-американский фильм «Тетрис» про создание одноименной игры. В нем Ефремов сыграл главного героя — советского программиста Алексея Пажитнова.

На фоне такой волны популярности журналисты взяли у актера интервью, обсуждая его роли в кино. Во время ответа на один из вопросов Ефремов поделился самой важной для него вещью в жизни. Оказалось, что в приоритете у российской звезды родственные связи. По мнению Ефремова, ничего не может быть важнее их.

Родители передают жизненный опыт, какой бы он не был — позитивный или негативный. А первые чувства мы и вовсе получаем внутриутробно, заявил актер.

Вспоминая отца, который сейчас отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, Ефремов заметил, что по-прежнему продолжает учиться у него. По словам знаменитости, глава семейства дает ему советы относительно актерской карьеры, а также помогает с тем, чтобы правильно настроится на исполнение роли.

Ранее крестный отец актера Михаила Ефремова Василий Мищенко заявил, что тюрьма — не такой уж плохой исходя для российской звезды. Таким образом высшие силы уберегли его от других бед, считает мужчина.