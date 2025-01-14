НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 января 2025, 16:02
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Сын Меладзе и Джанабаевой заснял родителей в странном виде: танцевали в зеленых костюмах

Сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой снял родителей в юмористическом видео.
Сын Меладзе и Джанабаевой заснял родителей в странном виде: танцевали в зеленых костюмах

© Starface.ru

В Сети появился юмористический ролик с участием артистов Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Кадры сделал сын супругов Константин.

В последняя время экс-солистка группы «ВИА Гра» часто делится с поклонниками контентом. Она публикует на своей странице шуточные видео, в которых задействует и своего мужа. В Старый Новый год звезды вновь решили порадовать фанатов. Они надели костюмы Гринча и покривлялись на камеру. В какой-то момент Валерий даже схватил бутылку шампанского и стал пить без бокала.

«Старый Новый год. Признавайтесь, отмечаете?» - поинтересовалась Джанабаева у поклонников.

Кадр из видео Альбины Джанабаевой

Кадр из видео Альбины Джанабаевой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи положительно отреагировали на юмор артистов. В комментариях они отметили, что ролик получился забавный.

«Просто огонь», «Вашим детям точно не скучно», «Клевые», - пишут фанаты супругов.

Ранее стало известно, что перед Новым годом Валерий Меладзе вернулся в Россию.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева
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