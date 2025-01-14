Сын Меладзе и Джанабаевой заснял родителей в странном виде: танцевали в зеленых костюмах

В Сети появился юмористический ролик с участием артистов Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Кадры сделал сын супругов Константин.

В последняя время экс-солистка группы «ВИА Гра» часто делится с поклонниками контентом. Она публикует на своей странице шуточные видео, в которых задействует и своего мужа. В Старый Новый год звезды вновь решили порадовать фанатов. Они надели костюмы Гринча и покривлялись на камеру. В какой-то момент Валерий даже схватил бутылку шампанского и стал пить без бокала.

«Старый Новый год. Признавайтесь, отмечаете?» - поинтересовалась Джанабаева у поклонников.