Сын Меладзе и Джанабаевой заснял родителей в странном виде: танцевали в зеленых костюмах
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В Сети появился юмористический ролик с участием артистов Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Кадры сделал сын супругов Константин.
В последняя время экс-солистка группы «ВИА Гра» часто делится с поклонниками контентом. Она публикует на своей странице шуточные видео, в которых задействует и своего мужа. В Старый Новый год звезды вновь решили порадовать фанатов. Они надели костюмы Гринча и покривлялись на камеру. В какой-то момент Валерий даже схватил бутылку шампанского и стал пить без бокала.
«Старый Новый год. Признавайтесь, отмечаете?» - поинтересовалась Джанабаева у поклонников.
Пользователи положительно отреагировали на юмор артистов. В комментариях они отметили, что ролик получился забавный.
«Просто огонь», «Вашим детям точно не скучно», «Клевые», - пишут фанаты супругов.
Ранее стало известно, что перед Новым годом Валерий Меладзе вернулся в Россию.