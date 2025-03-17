Сын Макаревича* сообщил, что преподает актерское мастерство и занимается музыкой

Сын музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) Иван появился на показе анимэ режиссера Хаяо Миядзаки и пообщался с журналистами. Оказалось, что в России наследник музыканта занят несколькими видами деятельности: преподает актерское мастерство и занимается музыкой. При этом Иван живет в центре Москвы и переезжать не собирается – дачная жизнь не привлекает мужчину.

«Дачи у меня нет, я люблю бывать за городом периодически», - поделился он с журналистами mk.ru.

По словам Ивана, в его жизни «много всего происходит».

«Я сейчас преподаю студентам в мастерской «Время театра»… Преподаю исключительно актёрское мастерство, которое больше подходит кинематографу, чем театру… Для медиатеки СТС пишу саундтрек к одной документалке, ну и традиционно музыкой и текстами занимаюсь», - поделился Иван.

Сын певца отметил, что много лет думал насчет преподавания, были сомнения, но в итоге нашлась подходящая мастерская, там он работает много лет. Иван пишет сценарии студентам, снимает с ними короткие метры. Он говорит, что работа приносит удовольствие и стала хобби, которое еще и оплачивается.

Также сын музыканта признался, что играет в приставку и не собирается от этого отказываться. Иван предпочитает японские игры – приставки были в его жизни с раннего детства.

Ранее сообщалось, что на премьеру он приехал в толстовке и пытался скрыться под капюшоном.

*признан иноагентом на территории РФ